نجوى كرم نجمة أقوى حفلات مهرجان جرش لصيف 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود “مهرجان جرش للثقافة والفنون” في نسخته الـ35، بالفترة الممتدة من (30 أيلول/ سبتمبر لغاية 9 تشرين الأول /أكتوبر) وستفتتح السيدة ​ماجدة الرومي​ حفلات المهرجان بأول ليلة.

وأعلنت إدارة مهرجان جرش عن أسماء الفنانين المشاركين في دورة المهرجان لصيف 2021، وعلى رأسهم النجمة اللبنانية نجوى كرم، إذ ستحيي شمس الأغنية اللبنانية ليلة إستثنائية من ليالي المهرجان بتاريغ 23 أيلول/سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تقدّم نجوى كرم أمام الجمهور باقة من أجمل أغنياتها بالإضافة إلى أغنيتيها الجديدتين “مغرومة 2” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون، و”ساحر قلوب” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو.

الجدير ذكره أن أغنية “ساحر قلوب” تتصدّر منذ صدورها قبل أسبوع قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “تيك توك” إذ حصد هاشتاغ “#ساحر_قلوب” ملايين المشاركات من المتابعين الذين عبّروا إعجابهم الكبير بالعمل.