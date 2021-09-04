ياسمين عبدالعزيز.. تفاصيل 35 يوما على فراش المرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الجمهور العربي الدعاء من أجل الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز التي تدهورت حالتها الصحية إثر خطأ طبي.

وفي هذا التقرير تستعرض ”الخليج 365” تفاصيل الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبدالعزيز، وتطوراتها بعد 35 يوما من المرض.

في 17 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الفنان أحمد العوضي عن تعرض زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية شديدة، وأنها داخل غرفة العمليات، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها ولم يكشف حينها عن تفاصيل المرض.

وبعد ساعات من رسالة العوضي، تبين أن النجمة ياسمين عبدالعزيز دخلت العناية المركزة، بسبب تعرضها لخطأ طبي، أثناء قيامها بإجراء عملية "تكيس المبايض" ونتج عن ذلك تدهور حالتها الصحية، وتردد وقتها أنها أصيبت بتلوث في الدم.





السفر للخارج

بعد 20 يوما من العلاج داخل المستشفى، صرح الفريق المعالج بأن حالة النجمة ياسمين عبدالعزيز بدأت في التحسن، وتم نقلها لغرفة عادية، ثم انتقلت إلى منزلها لاستكمال العلاج.

وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، سافرت إلى سويسرا في طائرة إسعاف مجهزة طبية، وأفادت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي وقتها بأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.





شائعات

دفع غياب ياسمين عبدالعزيز عن المشهد، مروجي الشائعات لنشر العديد من الأخبار الكاذبة حولها، كان أبرزها وفاتها في سويسرا، ما دفع شقيقها وائل عبدالعزيز لتكذيب الخبر بطريقة حادة، عبر حسابه على فيسبوك إذ قال: "ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها إشاعة وضيعة. ربنا يجعل يومي قبل يومها".

وأضاف في منشور آخر: "تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين للخارج إلى الآن ليس لها أي أساس من الصحة".





كما ترددت أيضا أنباء حول انفصالها عن زوجها أحمد العوضي، وانتشرت الشائعة كالنار في الهشيم بسبب عدم سفر العوضي مع ياسمين في رحلة العلاج، إلا أن العوضي نفى الأمر وبرر عدم سفره معها بعدم الحصول على تأشيرة السفر، ووصف مروجيها بأنهم يحاولون دس السم في العسل.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز على شاشة التليفزيون مسلسل "اللي ملوش كبير" وشاركها البطولة أحمد العوضي وخالد الصاوي، وتم عرضه في رمضان الماضي.