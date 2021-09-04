وفاة قائد الأوركسترا السويسري ميشال كوربوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفّي، الخميس، قائد الجوقات والأوركسترا السويسري ميشال كوربوز عن 87 عامًا، بحسب ما قالت زوجته لوكالة الأنباء السويسرية "كيستون-إيه تي إس"، تاركاً خلفه رصيداً موسيقياً غنياً يضم مئات التسجيلات.

وأسّس كوربوز فرقة لوزان الصوتية عام 1961، ومن بين أشهر أعماله التي لقيت استحسان النقاد مقطوعات لباخ وموزار وبرامز وفيردي وفوريه وبوتشيني وفرانك مارتن وآرثر هونيجر.

وحيّت بلدية مدينة لوزان السويسرية كوربوز واصفة إياها بأنه "شخصيّة رمزية للفنّ الصوتي".

ونقلت وكالة الأنباء السويسرية عن رئيس بلدية لوزان غريغوار جونود قوله: "لقد رحل عنّا موسيقي عظيم، وستبقى المدينة ممتنّة لرفعه ألوانها عالياً جداً".

وُلد ميشال كوربوز في مرسانس (غرب سويسرا) في 14 فبراير/شباط 1934 وسرعان ما تأثر بموسيقى الباروك والصوت.

وتابع دراسة الموسيقى في المعهد الموسيقي في فريبورج، حيث تعلّم الغناء والتأليف وقيادة الجوقات والأوركسترا، وتولى تدريس اختصاص قيادة الجوقات في كونسرفتوار جنيف لنحو 28 عاماً.

وإلى جانب أنشطته كقائد فرقة "لوزان" الصوتية، دُعي كوربوز لقيادة جوقات أخرى، أوركسترا لوزان لموسيقى الحجرة وأوركسترا سويست الروماندية وأوركسترا الإذاعة الدانماركية وجوقة إذاعة بافاريا وأوركسترا "سينفونيا فارسفوفيا" وأوركسترا "تياترو كولون" في بوينوس آيرس.