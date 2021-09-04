شكرا لقرائتكم خبر عن الهزار على طريقة نجوم هوليوود.. أنجلينا جولى تضع وجه سلمى حايك فى التورتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة سلمى حايك بعيد ميلادها الخامس والخمسين بطريقة مميزة، وبحضور شقيقها وعدد من أصدقائها المقربين، من بينهم النجمة العالمية أنجلينا جولى، وأثناء إطفاء شمع التورتة دفعت "جولى" رأس سلمى فى "تورتة" الاحتفال، ثم دخلت فى نوبة من الضحك.



انجلينا جولي تحتفل بعيد ميلاد سلمي حايك



أنجلينا جولي تدفع وجه سلمي حايك فى تورتة عيد الميلاد



نوبة ضحك هستيرية فى حفل عيد ميلاد سلمي حايك



انجلينا جولي تداعب سلمي حايك فى عيد ميلادها



وصلة هزار فى عيد ميلاد سلمي حايك

وكشفت سلمي حايك عن فيديو الاحتفال بعيد ميلادها بشكل طريف عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليه، "أنا وأخي نحاول تعليم إنجى كيفية الاحتفال بالطريقة المكسيكية".

وفى سياق آخر، بدأ العد التنازلي لعرض فيلم الأبطال الخارقين Eternals، حيث كشفت مارفل مؤخرا عن البوستر الدعائي الأول للفيلم، والذي يظهر فيه أبطاله في مقدمتهم النجمتين سلمي حايك وإنجلينا جولي بشخصياتهم الخارقة في أحد أعمال marvel.