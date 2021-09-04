شكرا لقرائتكم خبر عن "30 مارس" و"عروستى" و"الكاهن" أفلام منتظر طرحها قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسابيع الماضية طرح أكثر من فيلم جديد في دور العرض، وذلك بعد انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائى، وذلك بعد عودة الحياة تدريجياً لدور العرض وشباك التذاكر والذي أصبح يحصد إيرادات بأرقام جيدة لم تحقق قبل ذلك منذ انتشار فيروس كورونا، وتستمر دور العرض في استقبال أفلام جديدة حتى نهاية العام الجارى.

وحجز فيلم "30 مارس" مكانه في دور العرض، بعدما أعلن صناعه عن طرحه يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر، والعمل بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.



30 مارس

ويستعد صناع فيلم "عروستى" لطرح الفيلم في دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد بدء عمليات الدعاية الخاصة بالعمل بطرح البرومو الأول على أن يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم قريباً، والفيلم بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وتأليف مصطفى البربرى وإخراج محمد بكير.

وتستقبل دور العرض خلال الشهر الجارى فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.