شكرا لقرائتكم خبر عن من "وقفة رجالة" لـ"ماكو" و"200 جنيه".. البطولة الجماعية تعود للسينما المصرية فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض السينمائى مؤخرا فيلمان جديدان يتنافسا على إيرادات أفلام موسم الصيف، وذلك بعدما بدأ عرض فيلم "200 جنيه" و”ماكو”، ويعتمد الاثنان علي البطولة الجماعية، التي تضم مجموعة من النجوم، مما جذب انتباه الجمهور وأثار فضولهم لمشاهدة تلك الخلطة الفنية الناتجة من اجتماع كل هؤلاء النجوم في عمل واحد.

ويبدو أن البطولة الجماعية كانت واحدة من الظواهر الإيجابية التى شهدتها السينما المصرية خلال هذا العام، وجعلته موسم قوي وساخن، حيث طرح خلاله العديد من الأعمال السينمائية التي ضمت بطولة جماعية منذ بداية العام وحتى سباق أفلام عيد الفطر وعيد الأضحى وسباق أفلام الصيف، والأفلام هى:

"وقفة رجالة"

بدأ العام بطرح فيلم “وقفة رجالة”، الذي اعتمد علي البطولة الجماعية من خلال تعاون ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقي ومحمد سلام وأمينة خليل في تقديم بطولته، وتدور أحداث العمل في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من أزمة نفسية تعرض لها، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية، تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي.

"شاومينج”

ياتي في قائمة البطولات الجماعية فيلم “شاومينج”، وقدم بطولته كل من بيومي فؤاد وصلاح عبد الله وأحمد سلطان وتوني ماهر وحامد الشراب، تأليف أشرف حسني، إخراج شادي أبو شادي، ويتناول العمل قصة مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، ومشكلة الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف باسم (شاومينج بيغشش ثانوية عامة).

"200 جنيه”

الفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر.





“ماكو”اعتمد الفيلم علي عدد من الأبطال هم ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث.



