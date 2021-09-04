"تقوم بألف سلامة".. أنغام تدعو لـ تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

دعت الفنانة أنغام، بالشفاء للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت أنغام، عبر حسابها على تويتر : "ألف حمدلله على سلامتك يا أبو ناصر.. يا رب كل خير قدمته وكل حب الناس ودعائهم لك.. اللي عارفينك كويس وعارفين معدنك الراقي يكون عون لك بعد الله سبحانه، وتقوم بألف سلامة وصحة يا رب".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في نهاية يونيو الماضي، عن أول تجاربه بالكتابة التليفزيونية مسلسل "الثمانية"، والذي انطلق تصويره في القاهرة تحت إدارة المخرج أحمد مدحت، حوار عمرو سمير عاطف، مهندس الديكور محمد عطية، مصممة الملابس منى التونسي، مدير التصوير Tómas Örn Tómasson، ومهندس الصوت Bill Dinnelly.

مسلسل "الثمانية" بطولة النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، منذر رياحنة، مصطفى البنا، السعودي خالد صقر، البحريني وضاح سوار، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC ومنصة شاهد.