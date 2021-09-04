"خطاك السوء يا أبو ناصر".. أحلام توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة أحلام، على توجيه رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر "‏خطاك السوء يا أبو ناصر.. اللهم أشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا.. اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام واكفه بركنك الذي لا يرام وأحفظه بعزك الذي لا يضام واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في نهاية يونيو الماضي، عن أول تجاربه بالكتابة التليفزيونية مسلسل "الثمانية"، والذي انطلق تصويره في القاهرة تحت إدارة المخرج أحمد مدحت، حوار عمرو سمير عاطف، مهندس الديكور محمد عطية، مصممة الملابس منى التونسي، مدير التصوير Tómas Örn Tómasson، ومهندس الصوت Bill Dinnelly.

مسلسل "الثمانية" بطولة النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، منذر رياحنة، مصطفى البنا، السعودي خالد صقر، البحريني وضاح سوار، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC ومنصة شاهد.