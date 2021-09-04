أحدهما رضيعا.. صورة نادرة تجمع كريم محمود عبد العزيز وشقيقه مع الساحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن صورة نادرة وهو لايزال رضيعا تجمعه بوالده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وشقيقه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز.

ونشر كريم، الصورة، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث أظهرت مدى سعادة الساحر الراحل بابنيه "كريم ومحمد".

ويُعرض حاليا للفنان كريم محمود عبد العزيز بدور العرض السينمائي، فيلم "موسى" وهو من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فيلمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.