حسن أبو الروس وريهام عبد الغفور في جلسة تصوير على شاطئ البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان حسن أبو الروس، جمهوره ومتابعيه، صورا تجمعه بالنجمة ريهام عبد الغفور، على شاطئ البحر.

وعلّق أبو الروس على الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "كل الناس مولتو إلا أنت ماجنم".

بينما نشرت ريهام أيضا صورة تجمعه بـ"حسنط وزوجها شريف الشوبكي، وعلّقت عبر "إنستجرام": "العصابة الجديدة".

يذكر أن أخر أعمال حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في رمضان الماضي، مع النجوم: روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، محمود حافظ، ونانسي صلاح وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

بينما أخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "قصر النيل" في رمضان الماضي، مع النجوم: دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، وصلاح عبدالله وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.