النرجسيون يصلون إلى المناصب العليا 29 ٪ أسرع من غيرهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - كشفت دراسة جديدة أنّ الأشخاص النرجسيين يتسلقون السلم الوظيفي ليصبحوا رؤساء في شركاتهم 29 في المائة أسرع من غيرهم.

وقارن الباحثون مستويات النرجسية لدى 241 من كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء إيطاليا، على النحو الذي تحدده الاستبيانات، مع تاريخهم الوظيفي.

ووجد الأكاديميون أنّ المديرين التنفيذيين الذين حصلوا على أعلى درجات من النرجسية حصلوا على ترقية أسرع، بغض النظر عما إذا كانت شركتهم شركة عائلية أم لا.

هذا يشير إلى أنّ الأفراد النرجسيين يستفيدون من عيب الشخصية السامة عندما يهدفون إلى أن يصبحوا رؤساء لشركتهم في أسرع وقت ممكن، على الرغم من أنّ الخبراء لا يعرفون سبب ذلك.

في علم النفس، تتميز النرجسية عموماً بالشعور بالعظمة والفخر والأنانية وعدم التعاطف مع الآخرين.

انها إحدى سمات الشخصية غير المرغوب فيها والتي تسمى “ثالوث الظلام”، جنباً إلى جنب مع المكيافيلية والاعتلال النفسي.

يقول مؤلفو الدراسة أنه “من المسلم به على نطاق واسع” أنّ النرجسية هي سمة غريبة للقادة، مثل المديرين التنفيذيين.

ومع ذلك، فإنّ دور وأثر النرجسية على ظهور وتعيين هؤلاء القادة لم يدرس حتى الآن.

تم إجراء البحث، الذي نشر في مجلة The Leadership Quarterly، من قبل باولا روفيلي، أستاذة مساعدة في جامعة بوزن بولزانو، وكاميلا كورنيس، طالبة الدكتوراه في جامعة ميلانو البوليتكنيك.

وقال الباحثون لبي بي سي “نتائجنا مثيرة للقلق إلى حد ما”.

“عندما بدأنا في تطوير اهتمامنا تجاه نرجسية الرئيس التنفيذي، لاحظنا أنّ الأدبيات ركزت بشكل أساسي على عواقب هذه السمة على الشركة.”

لم يحدد الباحثون ما إذا كانت النرجسية تسبب تقدماً مهنياً سريعاً، على الرغم من أنّ ذلك محتمل.

يمكن أن يكون النرجسيون أفضل في زيادة قدراتهم الخاصة للحصول على ترقية، وهو تكتيك قد يكون فعالاً للغاية حتى لو كانوا يكذبون.

بالنسبة للدراسة، استخدم الفريق ردود 241 من المديرين التنفيذيين الإيطاليين على تقييم الشخصية النرجسية (NPI)، والذي تم تطويره في الأصل في عام 1979 من قبل الباحثين المقيمين في الولايات المتحدة روبرت راسكين وهوارد تيري لتقييم مستوى الناس من هذه السمة.

يتكون NPI من 40 بيانات اختيار ثنائية يجب على الناس الاختيار من بينها، مثال على ذلك: “إنّ التفكير في أنني سأحكم العالم يخيفني كثيراً” أو “إذا حكمت العالم، فسيكون ذلك مكاناً أفضل”.

إنّ الاختيار الثاني يشير طبعاً إلى النرجسية.

يتم إعطاء الأشخاص الذين يكملون NPI درجة من 40، بناء على عدد المرات التي اختاروا فيها الإجابات النرجسية.

بعد ذلك، تمت مقارنة درجات NPI ببيانات من السير الذاتية للمديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى الوقت الذي تكبدهم للارتقاء في مؤسساتهم.

كان الرؤساء التنفيذيون الذين لديهم درجة عالية من النرجسية 29 في المائة أسرع في تعيينهم مقارنة بمتوسط المرشح الذي يعمل بجد لمؤهلات مماثلة.

بشكل عام، تميل النساء إلى الحصول على درجات نرجسية أقل قليلاً، على الرغم من وجود عدد صغير نسبياً من المديرين التنفيذيين الإناث في العينة.

يدعي المؤلفون أنهم واثقون من أنّ دراستهم لها قيمة عالية للشركات في عملية تعيين رئيس تنفيذي جديد.

ويحذر الباحثون: “ترتبط النرجسية بشكل عام بالميول السلوكية السلبية، مثل الاستحقاق والاستغلال، وكذلك النتائج التنظيمية السلبية”.

“نظراً لأنّ النرجسية تسرع من عملية التعيين، فقد تجد الشركات نفسها مع كبار المديرين التنفيذيين الأصغر سناً الذين هم أقل خبرة من كبار السن، مما يضيف عنصراً إضافياً من المخاطر للشركة.

لذلك، يجب أن تكون الشركات حذرة من تفضيل تعيين الأفراد النرجسيين، حتى لو أظهرت الأدلة أنّ هؤلاء الأفراد يتم تعيينهم في منصب الرئيس التنفيذي بوتيرة أسرع.