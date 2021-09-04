سمية الخشاب : ” مفيش حاجة إسمها ست عانس .. والسنجلة أريح “

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” متابعيها عبر حسابها على موقع تويتر تغريدة لها أعربت من خلالها عن رفضها لكلمة ” عانس ” التي يطلقها البعض على الفتيات التي تأخر زواجهن ومن يستخدمها للتقليل منهن .

وأكدت سمية الخشاب على ضرورة إختيار شريك الحياة المناسب ووجود التوافق بين الشريكين .. وعلقت مازحة بأن حياة العزوبية مريحة أكثر بالنسبة لها على حد وصفها .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” مفيش حاجة إسمها ست عانس .. في حاجة إسمها ست لسه ملقتش شريك حياتها المناسب .. ما هو مش أي حد وخلاص ده المفروض جواز وتوافق ” .

وتابعت سمية الخشاب : ” مفهوم العنوسة ده غلط جدا ومش عارفة ليه دايما مقرون بالمرأة وبعض الناس بتستخدمه كنوع من التقليل منها .. يا ريت نتخلص من المعتقدات الرجعيه دي .. وعامة السنجلة أريح ” .