كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - أحيت الفنانة الشابة ” مريم عامر منيب ” ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل ” عامر منيب ” ال 58 في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
حيث نشرت مريم عامر منيب مجموعة من الصور من مرحلة الطفولة تجمعها بالفنان الراحل وكتبت في تعليقها عليها : ” 58 شمعة اليوم .. من فضلك توقف لحظة لتتمنى لهذا الملاك أسعد عيد ميلاد .، الفاتحة له ” .
وتابعت : ” لقد جعلت حياتي تبدو كأنها قصة خيالية بأسعد النهايات .. لم يفعل شيئاً سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون ويتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص ” .
وأضافت مريم عامر منيب : ” لقد رحلتَ عن عالمنا لكنك على قيد الحياة حتى اليوم .. عيد ميلاد سعيد لملك السعادة وملاكي إلى الأبد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصور من طفولتها .. مريم عامر منيب تحيي ذكرى ميلاد والدها ال 58 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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