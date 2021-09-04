إيمي سمير غانم : ” عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب “

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - أعربت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن حزنها على رحيل والديها الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” وإفتقادها لهما .
حيث نشرت إيمي صورة عائلية تجمعها بوالديها وشقيقتها الفنانة ” دنيا سمير غانم ” وكتبت في تعليقها عليها : ” عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب .. عدم أمان غير عادي .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ” .
وعلى الجانب الآخر نشرت دنيا سمير غانم صورة لوالديها عبر حسابها على إنستجرام وجاء في تعليقها عليها : ” وحشتوني أوي يا حبايبي .. اللهم أرحمهم وأغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأدخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب ” .
يذكر أن الفنان “سمير غانم ” كان قد رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي بينما توفت الفنانة دلال عبد العزيز في السابع من شهر أغسطس الماضي .. وكلاهما قد عانا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا .
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