أبرزهم جوليا روبرتس.. مشاهير وقعوا في حُبِّ أشخاص عملوا خلف الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نسمع كثيراً عن مشاهير وقعوا في حب أحدٍ ممن يعملون خلف الكاميرا أو في كواليس أعمالهم الفنية، كما هناك الكثير من النجوم الذين واعدوا أو تزوجوا أشخاصاً من خارج الوسط الفني كذلك.

إليكم قائمةً تتضمن أشهر نجوم السينما الذين ارتبطوا بمخرجين وكُتَّاب ومساعدين ومصففي الشعر.

غوينيث بالترو

التقت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار زوجها كاتب السيناريو، براد فالتشوك، بالمسلسل التلفزيوني الأميركي “Glee” الذي شارك في كتابته وإنتاجه، حيث جسَّدت بالترو شخصية هولي هوليداي.

كان ذلك عام 2010، لكنَّهما لم يبدآ المواعدة حتى عام 2014، ثم تزوجا عام 2018، وعملا معاً مرةً أخرى في مسلسل “The Politician” على “نتفلكس” عام 2019.

ريس ويذرسبون

تزوجت ريس ويذرسبون وكيل المواهب جيم توث في عام 2011، وكانت الفنانة قد قابلته في حفلٍ، عندما تعرَّضت للاعتداء من أحد المدعوين المخمورين، ما استلزم تدخُّل توث لإنقاذها.

في مقابلة مع Elle في عام 2012، روت ويذرسبون قصة تعارفهما من خلال موقف الاعتداء، وهو ما مهّد لعلاقة نشأت بينهما وتكللت بالزواج في عام 2011، ثم أنجبا ابنهما “تينيسي”.

بول رود

التقى الممثل بول رود زوجته جولي ييجر أثناء عملها في مكتب الدعاية، وتزوجا في عام 2003، ولديهما طفلان، جاك وداربي.

جوليا روبرتس

تزوجت روبرتس من المصور السينمائي دانيال مودر عام 2002، حيث التقى الاثنان أثناء تصوير فيلم “The Mexican” في عام 2000، كان مودر مساعد مصور، بينما لعبت روبرتس دوراً أمام الممثل براد بيت.

في مقابلة صحفية مع موقع ET في عام 2018، أعربت النجمة الأميركية عن تقديرها وحُبِّها الكبير لزوجها، مشيرةً إلى أنَّها تعتبره المفضل لديها عن أيِّ شخص آخر. وحالياً، لدى الزوجان ثلاثة أطفال، هم التوأمان هازل وفينيوس وهنري.

ناتالي بورتمان

التقت ناتالي بورتمان زوجها منتج الأفلام ومصمم الرقص، بنيامين ميليبيد، في فيلم Black Swan، الذي قام بتصميم رقصاته. لم تكن بورتمان تعلم عندما شاركت في هذا الفيلم عام 2010 أنّها ستخرج منه بزوجٍ، حيث التقت ميليبيد في موقع التصوير عام 2009، وبدأ الثنائي المواعدة بعد فترة وجيزة، ثم تزوجا في عام 2012 وأنجبا طفلين.