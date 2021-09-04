إيمي ودنيا سمير غانم تعيشان أياماً صعبة.. وهذا ما فعلتاه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة المصرية إيمي سمير غانم أياماً صعبة منذ فقدانها والديها تباعاً في غضون 3 أشهر، بعد صراعهما مع مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا، وفي ظل حرصها وشقيقتها على زيارة قبري والديها.

وباتت كلاهما تُعبران عن حزنٍ يراها العامة من الجمهور قبل الأقارب والمقربين منهما، حيث أصبحت إيمي تُعبِّر عن الأمر أسبوعاً بعد الآخر، في ظل حرصها هي وشقيقتها على زيارة والديهما بشكل أسبوعي في مقابر العائلة.

وفي الوقت الذي تفشل فيه إيمي ودنيا سمير غانم في السيطرة على ما يدور بداخلهما من مشاعر، وجّهت إيمي رسالةً لوالديها بعد أن نشرت صورةً تجمعها بعائلتها، حيث أكدت أن إحساس الرعب وعدم الأمان يسيطران عليها.

وكتبت إيمي سمير غانم، قائلةً: “عدم وجودكما في حياتي محسسني برعب.. عدم أمان غير عادي.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.

من جانبها، لجأت الفنانة دنيا سمير غانم للدعاء من خلال توجيه رسالة إلى والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، إذ نشرت عبر حسابها في “انستغرام” صورةً لوالديها الراحلين، وكانت من أحد الأفلام التي قاما ببطولته معاً.

ومع الدعاء عبَّرت دنيا سمير غانم عن اشتياقها لوالديها، فكتبت قائلة: “وحشتوني أوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وادخلهم الفردوس الأعلى من دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب”.