بين الرومانسية والعفوية.. صور حديثة تجمع نيللي كريم بزوجها والأخير يُعلِّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، زوج الفنانة المصرية نيللي كريم، مجموعةً من الصور الحديثة التي جمعتهما في أحدث ظهورٍ لهما، إذ يعيش الثنائي حالةً من السعادة في الفترة الحالية بعد زواجهما مؤخراً.

ونشر عاشور الصور عبر حسابه في “انستغرام”، غازل من خلالها زوجته نيللي كريم، مدوِّناً رسالةً رومانسيةً مع تلك الصور العفوية، إذ قال: “تجعل قلبي يبتسم”.

وتُعدُّ تلك الصور التي جمعت نيللي كريم وزوجها من شهر العسل الذي يقضيانه في دولٍ أوروبية بينها باريس ولندن، منذ احتفالهما بالزواج منتصف أغسطس الماضي، من خلال حفل عقد قرانهما وزفافهما الذي حضره بعض نجوم التمثيل والغناء والرياضة.

وتفاعل مع الصور عدد من نجوم الفن، من خلال التعليقات التي تركوها على منشور زوج نيللي، بينهم: محمود العسيلي، حسن أبو الروس، رانيا شهاب، تامر حسين، بسنت الحسيني، “رامي” شقيق هشام عاشور وخبير التجميل عبدالله الرفاعي.

الجدير بالذكر، أنّ آخر أعمال الفنانة نيللي كريم كان مسلسل “ضد الكسر”، والذي شاركت به في السباق الرمضاني 2021، وهو من سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب، وبمشاركة النجوم: لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد.

ومرّت الفنانتان المصريتان دنيا وإيمي سمير غانم خلال الأشهر القليلة الماضية بفترةٍ عصبية منذ إصابة والديهما، النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد، مروراً بوفاتهما بسبب مضاعفات الإصابة.

وفارقت دلال عبدالعزيز، عالمنا عن عمر ناهز 61 عاما، وذلك بعد صراع لمدة ثلاثة أشهر مع مضاعفات فيروس كورونا، إذ أدى لإصابتها بتليف الرئتين، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم بعد وفاته بثلاثة أشهر عقب صراع أيضاً مع مضاعفات فيروس كورونا.