دينا الشربيني بـ”لوك” جديد في كواليس تصوير فيلمها “حامل اللقب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استأنفت الفنانة المصرية دينا الشربيني تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد “حامل اللقب”، الذي يُشاركها بطولته الفنان المصري هشام ماجد؛ إذ تظهر الشربيني من خلال دور كوميدي تُغيِّر من خلاله جلدها.

وشارك هشام ماجد جمهوره في “انستغرام” صوراً من كواليس تصوير الفيلم، حيث نشرها عبر خاصية “الستوري”، لتكشف عن اعتماد دينا الشربيني “نيو لوك”، بدت خلاله بشعرٍ طويل أملس وأسود اللون، على عكس شكلها المعتاد بالشعر الأشقر الكيرلي. بينما ظهر معهما في الصورة الفنان الكوميدي محمد سلام، والذي ظهر مطلقاً شاربه، على عكس المعتاد في أعماله الفنية، كما ظهر هشام ماجد في صورة أخرى مع الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وسط توقعات الجمهور بعمل متميز، لاسيما أن نجومه مصنفين كنجوم كوميديا.

وجرى التقاط تلك الصور في منطقة التجمع الخامس، وتحديداً داخل ستاد بتروسبورت، وهو مكان تصوير العمل، فيما يعتبر الفيلم كوميدياً، تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوِّق، وهو من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وهو أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد من دون رفيقه شيكو.

الجدير بالذكر، أنّ دينا الشربيني تقتحم دراما المنصات الإلكترونية، بعد بدئها تصوير المسلسل اللبناني “الزيارة”، بمشاركة كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين وسيرينا الشامي، وهو من إخراج أدولفو مارتينيز. فيما يُحضِّر الفنان هشام ماجد الجزء الثالث من مسلسل ” اللعبة تحت عنوان “اللعب مع الكبار”.