أحلام تتغزل في جمالها بعد "إطلالة رشيقة".. ماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت النجمة الإماراتية أحلام مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الأخيرة، إذ ظهرت بشكل جذاب، ورشاقة لافتة.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بالنجمة أحلام بعد خسارة الكثير من وزنها، كما شبهها الجمهور بالفنانة اللبنانية ليلى إسكندر.

وتغزلت أحلام بإطلالتها اللافتة، حيث وضعت على صورة لها في حسابها، تعليقا جاء فيه: ”عذرا يا أحلام، لا يوجد كاميرا في العالم تستطيع تصوير جمالك“.





وهذه ليست المرة الأولى التي تخسر فيها أحلام الكثير من وزنها، فمنذ عدة أشهر نشرت صورة لها من أحد الشواطئ، كشفت بوضوح عن الخسارة اللافتة في وزنها، وبدت في الصور رشيقة للغاية، خاصة أنها رفعت شعرها بالكامل فظهر وجهها نحيفاً.





كانت أحلام أحيت حفل زفاف خاصا إلى جانب الفنان محمد عبده مؤخرا، ونشرت عبر خاصية "استوري" بحسابها عبر تطبيق"أنستقرام" صورا من الإطلالة التي اختارتها لإحياء هذه المناسبة.





ووثقت أحلام إحياءها حفل الزفاف إلى جانب مطرب العرب محمد عبده، دون أن تدلي بالمزيد من التفاصيل بشأنه، فيما خضعت لجلسة تصوير، بفستان على الطراز الخليجي سماوي اللون، واستعرضت من خلالها رشاقتها.

يذكر أن أحلام من مواليد 13 فبراير/ شباط 1968، ومنحها الجمهور لقب "الملكة" بسبب براعتها في الغناء وعطائها الفني الطويل، وتعد من المطربات الأعلى أجرا في العالم العربي.



