هنا الزاهد تغازل جمهورها بفيديو من "آخر أيام الصيفية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عبر حسابها على "أنستقرام" فيديو مجمع لها بصحبة عائلتها من أمام البحر بآخر أيام إجازتها الصيفية.

وأرفقت الزاهد الفيديو بتعليق قصير قائلة: "آخر أيام الصيفية"





وكانت الزاهد قد حلّت ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "cbc" رفقة والدتها شيرين المنزلاوي، التي تحدثت عن عشقا للتمثيل، مؤكدة أنها كانت تتمنى دخول الوسط الفني لولا اعتراض شقيقها، وأنها اكتفت بتحقيق أحلامها في بناتها.

فيما كشفت الفنانة هنا الزاهد خلال المقابلة، عن مشوار ورحلة علاج والدتها من مرض سرطان الثدي، مشيرة إلى أن والدتها كانت ترفض إجراء العملية الجراحية التي كانت عبارة عن استئصال المرض الخبيث، لكن لإصرار الأسرة وإلحاحها عليها قبلت بإجراء العملية التي تكللت بالنجاح.

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وطلبت الزاهد من المشاهدين خلال المقابلة التلفزيونية بضرورة إجراء تحاليل وفحص طبي بشكل دوري، لاكتشاف اى مرض مبكراً، قبل ان تتفاقم الأمور.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد على شاشة التلفزيون مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وتم عرضه في رمضان الماضي.