فيلم "ستيلووتر" يفتتح مهرجان "دوفيل" للسينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح فيلم "ستيلووتر" الدورةَ الـ47 من مهرجان "دوفيل" للسينما الأمريكية، في فرنسا، التي تتولّى شارلوت جانسبورج رئاسة لجنة التحكيم فيها، بعدما كان عُرض في كان.

وأعربت جانسبورج التي ارتدت للمناسبة فستاناً أسود، ببسمة عريضة على وجهها، عن فخرها بتولّي هذه المهام على السجّادة الحمراء المؤدّية إلى صالة العرض.

وكشفت في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "هي بمثابة لعبة! وأنا لا آخذ الأمر على محمل الجدّ كثيراً، فأنا لست أكيدة من قدرتي على الحكم على فيلم ما حتّى لو أنني خضت غمار السينما منذ زمن بعيد، وسوف أثق بحدسي".

وجانسبورج هي المرأة الرابعة التي تتولّى رئاسة لجنة تحكيم المهرجان بعد ساندرين كيبرلان (2018) وكاترين دونوف (2019) وفانيسا بارادي (2020).

ومن بين أعضاء لجنة التحكيم الممثّل دوني بوداليديس والكاتبة دلفين دو فيجان.

وقال بوداليديس: "أنا ساذج بعض الشيء والأمر فيه الكثير من المرح، أرغب في مناقشات متناقضة ووجهات نظر أخرى والتجادل، أما دو فيجان، فهي تريد أن "يستولي الإعجاب" عليها وأن تسترشد بنظرتها كمشاهدة".

وخلافاً لما كان عليه الحال العام الماضي، ستستضيف صالات المهرجان الثلاث الجمهور من دون حصر أعداده، وهو نبأ سارّ بالنسبة إلى إدوار فيليب رئيس الوزراء السابق ورئيس بلدية لو آفر حالياً الذي حضر حفل الافتتاح.

وقال إن "حضور مهرجان بعد هذه الفترات الطويلة من الانقطاع وتدابير الحجر هو بمثابة استعادة كلّ ملح الحياة الثقافية الذي حُرمنا منه في الأشهر الأخيرة".

ومن أصل الأفلام المستقلّة الـ13 المتنافسة في "دوفيل"، "لبّى 12 طاقم فيلم الدعوة، ما يدلّ على أن الأمريكيين" الذين تغيّبوا بشكل شبه كامل العام الماضي "لا يخشون العودة إلى دوفيل"، بحسب ما قال مدير المهرجان برونو بارد لوكالة "فرانس برس".

ومن المرتقب عرض 53 فيلماً في المجموع في الدورة السابعة والأربعين من مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية.

يروي "ستيلووتر"، وهو من إخراج توم ماكارثي وبطولة مات دايمون، قصّة رجل كتوم ومتحفّظ لطالما أهمل عائلته يقرّر السفر من أوكلاهوما إلى مرسيليا ليكون إلى جانب ابنته المسجونة بتهمة القتل.

ومن المرتقب الإعلان عن الفائزين في 11 سبتمبر/أيلول، وكانت الجائزة الكبرى العام الماضي من نصيب فيلم "ذي نيست".