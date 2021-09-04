هند صبري: لم أرتبط برجل تونسي لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت الفنانة التونسية هند صبري، ضيفة في برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، والمذاع على قناة dmc.

وتحدثت هند صبري عن حياتها الشخصية خلال المقابلة التليفزيونية، وكشفت عن وقوعها في الحب في فترة المراهقة قائلة: "وقعت في الحب من طرف واحد أكثر مرة، ومن بينهم سائق موتوسيكل".

وبسؤالها عن الارتباط الرسمي قالت: "ارتبطت مرتين رسميا قبل زواجي، وكانا معلنين للجميع، وهما الممثل السوري باسل خياط والمنتج المصري محمد حفظي".

وتابعت: "زوجي أحمد مصري الجنسية، ولم أرتبط برجل تونسي طوال حياتي لأني لم أعش هناك، كنت أذهب بين الحين والآخر إلى تونس للقاء أسرتي وكان الوقت ضيقا للتعرف على أحد وإعطائه فرصة".





وتطرقت هند صبري في حديثها لحفل زفافها قائلة: "في حفل زفافنا في تونس، رفض أحمد ارتداء الملابس التقليدية التونسية، وواحدة من أقاربي أصرت ولكنه عاملها بعصبية شديدة، وحاولت تهدئته".





وعن طباع زوجها قالت: "زوجي عنيد ولا يهمه من يقف أمامه، يمكنه أن يرفض أي طلب من المعجبين بي لالتقاط صورة، لأنه يريد قضاء الليلة معي كزوجته وليس الممثلة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند صبري كان مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو من بطولة الفنان أحمد عز وصلاح عبد الله وعدد كبير من أبرز نجوم التمثيل في مصر.