بلقيس تكشف جوانب خفية من حياتها الشخصية: رفعت قضية خلع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن قيامها برفع قضية خلع ضد زوجها السابق في المحاكم الإماراتية.

وقالت بلقيس خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي تبثه قناة cbc المصرية: "صرحت برفع قضية خلع للصحافة لإنهاء حالة الجدل التي أثيرت حولي، بسبب عدم ظهور زوجي بجانبي فترات طويلة".

وأشارت بلقيس إلى أن العلاقة بينها وبين زوجها السابق طيبة، وأنهما على تواصل مستمر من أجل ابنهما، وتتمنى له التوفيق في حياته دائما.





وعن رأيها في قضية الخلع ونظرة المجتمع العربي قالت: "رفع المرأة لقضية خلع أمر مشروع وليس به عيب ولا أعتبره قوة أو قسوة من الزوجة".

وتطرقت بلقيس في حوارها لعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتوخى الحذر أثناء التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي حتى لا يساء فهم مقصدها.





وبسؤالها عن الغناء باللهجة المصرية مؤخرا، أوضحت أنها كانت لا تمتلك الجرأة، لتقديم أغان باللهجة المصرية، لأن الجمهور المصري متذوق جيد للفن، لكنها تحمست وطرحت أغنية "دبلوماسي" وسعيدة باستقبال الجمهور لها.

وأضافت بلقيس أن والدها يعيش في القاهرة منذ 40 عاما، وأنها قضت فترة طويلة من حياتها في العاصمة المصرية، كما أنها تجيد الحديث بعدد كبير من اللهجات منها اليمنية والإماراتية.



