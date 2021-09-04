أحمد حاتم وجميلة عوض يتصدران البوستر الرسمي لفيلم عروستي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365": في تعاونهما الأول معاً، تصدر النجمان أحمد حاتم وجميلة عوض البوستر الرسمي لفيلم الدراما الرومانسية والكوميديا عروستي للمخرج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، المرتقب إطلاقه قريباً في دور العرض.



قصاصات ورق وفنجان قهوة، هكذا يظهر البوستر الرسمي لفيلم عروستي، حيث تحمل قصاصات ورق ملونة معلقة على حائط أمام مكتب، وجهي حاتم وجميلة المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخناً وقلماً، وبجوارهما كتاب للمؤلف الشهير أحمد خالد توفيق.

تم إطلاق البوستر الرسمي بعد أيام من طرح الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يوحي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤلاً حول أيهما أفضل، الزواج عن حب أم زواج الصالونات.

وبالإضافة لأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.