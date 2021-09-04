شيرين عبد الوهاب تُبدع في حفلات صيف جدّة

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"الخليج 365": أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً على مسرح "Jeddah Super Dome" مساء أمس الخميس 2 أيلول.

وصلت النجمة المصرية عصر الأربعاء 1 أيلول الى مطار جدة، ومع باقة من الورود، كان في استقبالها وفد من شركة بنش مارك Benchmark وهيئة الترفيه السعودية، حيث صرّحت شيرين على أنه أجمل إستقبال من أجمل ناس، وعبّرت عن سعادتها الكبيرة وشوقها للقاء الجمهور بعد عام ونصف من الإنقطاع بسبب فيروس كورونا الذي حال دون إقامة الحفلات، ولم تخفي خوفها من رهبة المسرح إلا أنها وعدت جمهور جدّة بحفل جميل سوف يسعدهم، كما شكرت معالي المستشار تركي آل الشيخ وشركة بنش مارك الجميلة على رأسها السيد محمد زكي الغالي على قلبها، ثم توجّهت مباشرة الى المسرح لإجراء البروفات والتحضيرات للحفل.

رافق شيرين عبد الوهاب في الكواليس ابنتيها الى ان اعتلت المسرح، فتأهلت بالجمهور واعتذرت منهم على غيابها والتأخير في لقائهم وذلك بسبب الظروف التي ألمّت بالعالم وتأثيرها على المجتمع والناس، فلم يكن من الممكن غض النظر عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الكون بأسره والغناء لكنها اليوم تقف أمام جمهور جدّة وتعدهم بليلة إستثنائية عسى أن تسعدهم، فعلا هتاف الجمهور ترحيباً وأذابت قلوبهم بباقة من أجمل أغانيها الرومنسية المفعمة بالأحاسيس ومشاعر الحب، منها القناعة، انت إيه، أنا مش مبينالو، آه يا ليل، الحب كللو، أنا جي قولك، لما انت قادر على البعاد، على بالي وغيرها...كما غنّت "يللي تعبنا سنين في هواه" لسلطان الطرب جورج وسوف، واستوقفت غنائها لتشكر الجمهور وتحييه قائلة "حبايبي أنا مبسوطة اني معاكم ربنا يخليكم ليّ يا رب".

يُذكر أن بطاقات الحفل، التي تراوحت أسعارها بين 490 و2450 ريال سعودي، كانت قد نفذت بعد طُرحها بساعات قليلة.

ومن المقرر أن تحيي شيرين حفلاً آخر في الشرقية مساء السبت 4 أيلول