شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل طبيب بشرى فى حكاية "قلب مفتوح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان ميدو عادل دور طبيب بشرى خلال أحداث حكاية "قلب مفتوح" فى مسلسل "ورا كل باب"، والحكاية من تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

وتعرض قناة الحياة اليوم السبت حلقات حكاية "كدبة كبيرة" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ويجسد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد".

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.