نادين نسيب نجيم تروج لمسلسل "صالون زهرة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روجت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لمسلسلها "صالون زهرة" الذي يُعرض على منصة شاهد vip.

ونشرت نادين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا لشخصية "زهرة" التي تقدمها خلال أحداث العمل.

وعلّق "نادين" على الصورة مستعينة بجملة لـ"زهرة": "أنا ما بشك بالناس.. هيي الناس بينشكّ فيا.. صالون زهرة".

"صالون زهرة" من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد VIP" اعتباراً من 19 أغسطس، من كتابة ندين جابر، وإخراج جو بوعيد.

"صالون زهرة" من بطولة: نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف وغيرهم.