إنجي علاء تخضع لجلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت المؤلفة إنجي علاء، لجلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر احتفالا بقرب انتهاء فصل الصيف.

ونشرت إنجي، صورا من الجلسة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "آخر أيام الصيفية.. كل شيء سيُفتقد".

جدير بالذكر أن إنجي علاء، شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل "كوفيد 25"، التي قامت بتأليفه، وهو من بطولة زوجها يوسف الشريف.

وشارك في بطولة "كوفيد 25" النجوم: أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، من إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "سينرجي".