شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرزبان والد عائشة بن أحمد فى "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد مرزبان شخصية والد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد خلال أحداث المسلسل الذى يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف، والتى تتعرض بأحداثه الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لحادث خلال أحداث مسلسل "وعد إبليس" للنجم عمرو يوسف، وتجرى عملية جراحية خطيرة وتتوالى الأحداث، وتجسد عائشة دور زوجة عمرو يوسف، ويجمع بينهما العديد من المواقف فى إطار رومانسى وأيضًا ملئ بالإثارة والغموض.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف فى عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

مسلسل "وعد ابليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الحالى، ويجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان فى إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

وكان آخر ظهور للفنانة عائشة بن أحمد فى مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.