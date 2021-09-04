“الدين ليس بالحجاب استهدي بالله وارجعي”.. اعلامي سعودي يناشد نيرمين محسن العودة للفن

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 05:42 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناقد السعودي عبدالله سري ناشد من خلاله مواطنته الفنانة نيرمين محسن بالعدول عن قرارها بالاعتزال والحجاب.

وانتقد ”سري“ قرار الفنانة نيرمين بارتداء الحجاب و“الاعتزال“، مؤكداً أن ”الساحة الفنية السعودية تفتقر لفنانات سعوديات“ وطالب مواطنته بالعودة للساحة الفنية، مؤكدا لها أن ”الدين ليس بالحجاب“، وفق تعبيره.

وقال السري في المقطع المتداول ”الفنانة نيرمين، اعتزلت ولبست الحجاب، الفنانة السعودية، ليش الفنانات السعوديات الممثلات، تقوم هي تعتزل وتتحجب، انا اقلها بس ياريت ترجع، يعني الدين ما هو بالحجاب، فنصيحة ترجع، وتستهدي بالله، وترجع للمجال الفني، لان نحن بالأصل عنا عجز بالفنانات السعوديات والممثلات“.

وكانت الفنانة السعودية الشابة نيرمين محسن قد أعلنت في وقت سابق، ارتداءها الحجاب، وقالت في مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”: “أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين”.

وأضافت في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي في ساحة المسجد النبوي: “كنت أود أخذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر والناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين”.

وتابعت: “قبل أن أرجع الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر”.