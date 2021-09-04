شاهد.. بلقيس ترد على الاستغراب من رفعها قضية خلع على زوجها السابق: “حق ومشروع”

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 05:42 صباحاً - حلت الفنانة اليمنية / الاماراتية بلقيس فتحي اليوم ضيفة على الإعلامية المصرية منى الشاذلي في برنامجها “معكم منى الشاذلي” المذاع على شاشة قناة “”سي بي سي حيث تحدثت عن الكثير من الموضوعات الخاصة بمشوارها الفني وبحياتها الشخصية واهمها قضية الخلع التي قامت برفعها على زوجها السابق سلطان عبد اللطيف.

وردا على استغراب الناس من قيامها برفع قضية خلع على زوجها، قالت بلقيس “هي حاجة مشروعة في المحاكم او لا؟ سواءا قام الرجل بتطليق زوجته او قامت المرأة بخلع زوجها الاثنين انفصال والصياغة مختلفة وهذا مشروع وهذا مشروع”.

واكدت بلقيس انه تم الحكم في القضية وانها منفصلة رسميا عن سلطان عبد اللطيف قائلة “تم التطليق انا انفصلت من فترة وخلاص ومتعايشة مع وضعي ومبسوطة وهو كمان اعتقد متعايش في حياته ومبسوط”.

ثم تساءلت: “هي الناس شايفة ان الست تخلع الرجل في محكمة على انه قوة وقسوة ليه حقها وهو لو عاوز يطلقها حقه برضه”.

غير ان بلقيس اكدت انها لن تكشف اي تفاصيل عن خلافها مع طليقها بسبب طفليهما قائلة “انا شايفة ان قمة الرقي الانفصال بمعروف وتسريح باحسان فنحن سرحنا بعض لا انا سرحته ولا هو سرحني”.

أقرأ ايضا: لاول مرة.. السعودي نايف هزازي يروي تفاصيل خطوبته وانفصاله عن بلقيس

يذكر ان بلقيس تزوجت عام 2016 من رجل الاعمال السعودي سلطان عبد اللطيف ورزقت منه عام 2018 بابنها الوحيد تركي وفي ابريل من العام الجاري اعلنت قيامها برفع قضية خلع على زوجها.