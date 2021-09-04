هند صبري تتحدث عن خطوبتها لـ باسل خياط ومحمد حفظي قبل زواجها من أحمد الشريف.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 05:42 صباحاً - تحدثت الفنانة التونسية هند صبري عن حياتها الشخصية وعدم ارتباطها برجل تونسي بشكل رسمي نهائيا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “السيرة” الذي تقدمه الاعلامية وفاء الكيلاني على قناتي “دي ام سي” المصرية و”أبو ظبي” الاماراتية.

وعن علاقاتها السابقة قبل الزواج، قالت هند صبري: “ارتبطت مرتين رسميا قبل زواجي، وكانا معلنين للجميع، وهما الممثل السوري باسل خياط والمنتج المصري محمد حفظي”.

وعن عدم زواجها من تونس، قالت ياسمين صبري: “زوجي أحمد مصري الجنسية، ولم ارتبط برجل تونسي لأني لم أعش هناك، كنت أذهب بين الحين والآخر إلى تونس للقاء أسرتي وكان الوقت ضيقا للتعرف على أحد وإعطائه فرصة”.

يذكر أن باسل خياط قد كشف، في حوار صحفي سابق، أن الغيرة كانت سبب انفصاله عن الفنانة هند صبري، بعد ارتباط دام عامين ونصف العام، وأنهما لا زالا أصدقاءً حتى الآن، ويضحكان على ما جرى خلال فترة ارتباطهما.

وأضاف خياط خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “فحص شامل”، الذى يذاع على قناة “الحياة”، أنه عندما يلتقي الفنانة هند صبري حاليا، يضحكان على تصرفاتهما معا خلال فترة ارتباطهما التي استمرت قرابة العامين.