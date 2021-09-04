شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس طالبة جامعية فى مسلسل "موضوع عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الممثلة الشابة رنا رئيس فى دور طالبة جامعية خلال أحداث مسلسل "موضوع عائلى"، مع النجم ماجد الكدوانى وتتعرض لكثير من المواقف فى حياتها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، والذى يدور فى 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً،

مسلسل "موضوع عائلى" بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين، كما تظهر الفنانة أمينة خليل ضيفة شرف فى إحدى حلقات المسلسل، والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.



رنا رئيس

وكان آخر ظهور للفنانة رنا رئيس فى شهر رمضان الماضى حيث شاركت فى مسلسلين وهما "ضل راجل"، والتي جسدت فيه دور ابنة ياسر جلال تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغنى.

كما شاركت بمسلسل "نجيب زاهى زركش" ولعبت دور ابنة الفنانة انوشكا الذى يعتبرها يحيى الفخرانى بمثابة بنته المقربة له طوال أحداث العمل الذى عرض في شهر رمضان الماضى.