شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات مرتفعة لـ فيلم ريان رينولدز الجديد Free Guy .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Free Guy على تقييمات مرتفعة منذ طرحه خلال الشهر الجارى، وهى التقييمات التى تطرق لها موقع Rotten Tomatoes الذى استعرض آراء النقاد للفيلم بعدما حقق ايرادات عالية انعكست فى شباك التذاكر، ووصلت إلى 82% من قبل 253 ناقد عالمى أبدوا اراء ايجابية حول الفيلم، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من قبل المشاهدين وصلت إلى 95% من قبل أكثر من 5000 مشاهد.

وذلك منذ طرح الفيلم يوم 13 أغسطس الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، ليعود ريان رينولدز عبر الفيلم بتصدر المشهد من جديد.



Free Guy

فيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدور حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسه شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.