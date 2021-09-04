ديانا حداد تدعو لـ تركي آل الشيخ: "يا رب ما تشوف شر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، بالشفاء للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وكتبت ديانا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "الحمدلله على سلامتك يا أبو ناصر.. خطاك السوء يا رب وما تشوف شر".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في نهاية يونيو الماضي، عن أول تجاربه بالكتابة التلفزيونية مسلسل "الثمانية"، والذي انطلق تصويره في القاهرة تحت إدارة المخرج أحمد مدحت، حوار عمرو سمير عاطف، مهندس الديكور محمد عطية، مصممة الملابس منى التونسي، مدير التصوير Tómas Örn Tómasson، ومهندس الصوت Bill Dinnelly.

مسلسل "الثمانية" بطولة النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، منذر رياحنة، مصطفى البنا، السعودي خالد صقر، البحريني وضاح سوار، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC ومنصة شاهد.