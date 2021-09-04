فن ومشاهير

ديانا حداد تدعو لـ تركي آل الشيخ: "يا رب ما تشوف شر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، بالشفاء للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية .

وكتبت ديانا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "الحمدلله على سلامتك يا أبو ناصر.. خطاك السوء يا رب وما تشوف شر".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في نهاية يونيو الماضي، عن أول تجاربه بالكتابة التلفزيونية مسلسل "الثمانية"، والذي انطلق تصويره في القاهرة تحت إدارة المخرج أحمد مدحت، حوار عمرو سمير عاطف، مهندس الديكور محمد عطية، مصممة الملابس منى التونسي، مدير التصوير Tómas Örn Tómasson، ومهندس الصوت Bill Dinnelly.

مسلسل "الثمانية" بطولة النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، منذر رياحنة، مصطفى البنا، السعودي خالد صقر، البحريني وضاح سوار، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC ومنصة شاهد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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