من إيطاليا.. درة تشوق الجمهور لحكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شوقت الفنانة التونسية درة زروق، جمهورها ومتابعيها، لحكاية "غالية" التي تقوم ببطولتها ضمن مسلسل "زي القمر".

ونشرت درة، صورا لها من جلسة تصوير خضعت لها في إيطاليا، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "منتظرة آراءكم يوم السبت بعد أول حلقة من مسلسل غالية زي القمر".

وتعرض حكاية "غالية" ضمن مسلسل "زي القمر" على شاشة cbc، ويشارك درة بطولتها النجوم: صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم وغيرهم، من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج شيرين عادل.

وعُرض للفنانة دُرة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة النجوم: هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.