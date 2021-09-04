أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي بالساحل الشمالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث ظهور لها في مراسي بالساحل الشمالي.

وعلّقت هيفاء على الصور التي نشرتها عبر موقع "إنستجرام"، موجهة نصيحة لجمهورها: "الابتسامة التي تأخذ حيزاٌ صغيرا، من وجهك.. تأخد حيزا كبيرا في نفوس الآخرين.. مين مصدر ابتسامتكم؟".

وأحيت هيفاء وهبي، حفلا غنائيا على شاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة، بمشاركة فريق ديسكو مصر، يوم 26 أغسطس الماضي.

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

بينما أخر أعمال هيفاء وهبي التمثيلية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.