شاهد.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يسخر من محمد رمضان ويهنىء عمرو اديب بالدكتوراه!

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 03:49 صباحاً - فاجىء الفنان المصري وائل عبد العزيز مواطنه الاعلامي عمرو اديب بتهنئته بالدكتوراه بطريقة ساخرة في إشارة الى الدكتوراه الفخرية التي تم منحها للفنان محمد رمضان قبل ان تسحب منه بسبب موجة الجدل التي اثارتها.

كلام وائل عبد العزيز جاء خلال مداخلة هاتفية له مع الاعلامي عمرو اديب في برنامجه الحكاية المذاع على قناة “ام بي سي مصر” للتعليق على اخر التطورات الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وبدأ وائل كلامه بالقول “مبروك عالدكتوراه” ليرد عمرو اديب ضاحكا “لا انا ما اخدتش دكتوراه انا لسا معايا بكالوريوس اعلام وخدت الدوري الحمدلله”.

وكان عمرو اديب قد قدم اعتذاره للشعب اللبناني بسبب قيام محمد رمضان للخضوع لجلسة تصوير في مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا هائلا العام الماضي سقط ضحيته اكثر من مئتي قبيل بالاضافة الى مئات الجرحى.

وتابع عمرو اديب متسائلا “هو بيعمل ايه؟ هو ليه بيعمل كده؟ وهو فاكر العالم مثلا مقفول او ما حد حيشوف ما حدش حيسمع ” واضاف “هو اللي زاد وغطى هو وقفته في المكان اللي الناس ماتت فيه وراح حاطط عليه اغنية”.