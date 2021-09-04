شاهد.. ملحم زين يزف مروان خوري وعروسته

كتب امير فتحي في السبت 4 سبتمبر 2021 03:49 صباحاً - فاجأ الفنان اللبناني ملحم زين كل من الفنان اللبناني الشامل مروان خوري وعروسته ندى رمال في كواليس برنامج “طرب مع مروان” حيث زفّهما.

في التفاصيل، استبق ملحم زين حفل زفاف العروسين المُقرّر أن يكون في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وزفّ زميله مروان خوري وعروسه على وقع أغنية “بدنا نتجوّز عالعيد”.

ووظهر ملحم في الفيديو من كواليس تصوير برنامج “مع مروان”، إضافة إلى خطيبته الآنسة ندى رمال، وسط أجواء فرح وإندهاش من الخطوة اللافتة التي أقدم عليها ملحم بالكثير من الحب.