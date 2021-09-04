شكرا لقرائتكم خبر عن تسلم إيد اللى خلانى أضحك.. بيومى فؤاد يسخر من صورته فى شبابه وقبل الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان الكوميدى بيومى فؤاد من صورة له فى فترة شبابه وقبل الشهرة، ويبدو أنه كان ذات ملامح حادة، لكنه كان يبتسم فى الصورة.



بيومى فؤاد

ونشر فؤاد الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "تسلم إيد اللى خلانى أضحك فى الصورة"، مع إضافة إيموشنات ورموز تعبر عن الضحك والسخرية.



بيومى عبر إنستجرام

من ناحية أخرى، ينتهى النجم بيومى فؤاد من تصوير مشاهده فى مسلسل "عودة الأب الضال" بعد 10 أيام، ويدخل العمل غرف المونتاج ليكون جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة، وتدور القصة حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

وانتهى بيومى فؤاد من تسجيل تتر مسلسل "عودة الأب الضال"، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن المقرر طرحها مع عرض المسلسل.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.