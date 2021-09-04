شكرا لقرائتكم خبر عن سيجورني ويفر وجويل إدجيرتون أبطال فيلم الدراما الجديد Master Gardener والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم الثنائى الممثل جويل إدجيرتون والممثلة سيجورني ويفر ببطولة فيلم Master Gardener، الذى يعد فيلم إثارة وجريمة سيقوم بإخراجه وتأليفه بول شريد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يتبع فيلم الدراما الجديد Master Gardener، عالم زراعى دقيق (إدجيرتون) مكرس لرعاية أراضي ملكية كبيرة، لصاحب عمله، ولكن عندما تطلب منه الأرملة الثرية (ويفر) منه أن يتعامل مع ابنة أختها المضطربة، فإنها تفتح الأسرار المظلمة من ماضٍ عنيف مدفون للعائلة.

وصرح المؤلف شريدر لـ موقع "deadline"، قائلا "عندما بدأت فكرة العمل لأول مرة، كان أحد أبطالي من الذكور، ولكن مع الوقت، تدخلت هاتان المرأتان، ليصبح الفيلم الجديد أكثر تعقيدًا، ولكنه فريد من نوعه".

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج فيلم الدراما والإثارة الجديد Master Gardener، خلال العام الجارى، ليتم طرحه بدور العرض حول العالم خلال العام المقبل 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".