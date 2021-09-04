محمد الفلاح - جديد حالة ياسمين عبد العزيز.. رسالة مطمئنة من شقيقها

السبت 4 سبتمبر 2021

بعد أسابيع من الترقب حول الحالة الصحية للفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، خرج شقيقها وائل عبد العزيز لطمأنة جمهورها ومحبيها.



فقد أكد وائل في منشور على حسابه في فيسبوك، الجمعة، أن ياسمين بخير وستعود قريباً إلى عملها ومنزلها، وكتب: "ياسمين بخير الحمد لله.. وهترجع قريبا لبيتها وشغلها".

كما تطرق إلى شائعة وفاة شقيقته، والتي تم تداولها بكثرة مؤخراً، معتبراً أن "خبر وفاتها إشاعة وضيعة.. ربنا يجعل يومي قبل يومها".

أحمد العوضي إلى سويسرا

يذكر أنه قبل أيام سافر الفنان، أحمد العوضي، إلى سويسرا للتواجد إلى جوار زوجته خلال تلقيها العلاج، بعد أن تمكن من الانتهاء من الأوراق الخاصة بالسفر.

تأتي هذه الخطوة بعد أن ترددت أنباء عن انفصاله عن ياسمين أو وجود قرار مؤجل بالانفصال، حيث استشهد البعض بتواجده في مصر بعيداً عنها خلال رحلة علاجها في سويسرا.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز عاشت فترة صعبة للغاية، بعد أن دخلت المستشفى في مصر لإجراء جراحة دقيقة وتعرضت لمضاعفات بعدها، ما استدعى وضعها بالرعاية المركزة. وبعد خروجها من المستشفى، توجهت إلى سويسرا على متن طائرة إسعاف لاستكمال رحلة العلاج.