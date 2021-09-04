شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: الغناء نقطة انطلاقى والميلجى وعادل أدهم أهم الممثلين فى أدوار الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان دياب إن الغناء هو نقطة انطلاقه، ودائما يسعى إلى تقديم أغانٍ ممتعة للجماهير، وأضاف دياب خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن هناك مشهدا جمعه مع أمير كرارة بكلبش ويتخلله أغنية العو، مضيفا: "هذا المشهد كان فيه إسقاط على الأغنية، وصاحب الفكرة كان المخرج بيتر ميمي، وأنا قلت له ممكن نقلش على أغنيتى لأنى لا أستطيع أن أسخر من أى زميل أوعمل فنى".

وعن أدوار الشر قال دياب: "أنا أحب تلك الأدوار وبها انفعالات ومشاعر، ولكنى لا أحب ان أتخصص فى مجال واحد، وأتمنى تقديم أنماط مختلفة".

وأشار إلى أن أكثر فنان أحبه فى أدوار الشر الراحل عادل أدهم ومحمود المليجى من أهم الممثلين فى مجال الشر، وهم أساتذة كبار ولديهم شخصية مميزة ومختلفة، مضيفا: "وأنا افضل مدرسة الشر المستتر". وتابع دياب: "نحن نعيش فى زمن العجايب، وأكثر ما يقلقنى أننى لا أحب المشاكل أو الصراعات وأحب السلام والهدوء".