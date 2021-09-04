شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس لـ منى الشاذلى: أصيبت بـ"متلازمة كوخ" وواجهت صعوبة فى الاندماج مع المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المطربة اليمنية بلقيس ضيفة ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، وخلال الحلقة قدمت "بلقيس" أغنيات دبلوماسي، أمانة عليك، ددم ددم، مشربتش من نيلها، فى أماكن السهر ، قمرين، أودعك، كنت عارفة، ملطشة القلوب ، قلبى ومفتاحه، إمتى هتعرف، لقيت الطبطبة.

وقالت بلقيس إنها تتحدث اللهجة اليمنية مع أبيها وأمها فقط، أما مع أخوتها وأصدقائها تتحدث اللهجة الإماراتية، خاصة أنها عاشت فترة كبيرة من عمرها بالإمارات.

وعن علاقتها بالفنانات المصريات قالت: "بحب شيرين عبد الوهاب جدا، وحشتنا وهى إنسانة بنت بلد ولها تاريخ طويل، ودايما على اتصال مع بعض، وكل ما أجى مصر تتصل بيا تطمن إنى كويسة وتقولى تعالى أنا وحسام والبنات عايزين نشوفك".

وكشفت أنها تعرضت للحظات صعبة حين أصيبت "بمتلازمة الكوخ"، وواجهت صعوبة فى الاندماج مرة أخرى مع المجتمع خاصة بعد ظروف كورونا.

وكشفت بلقيس أن موهبة الغناء بدأت مع أبيها الفنان اليمنى أحمد فتحى، قائلة: "كان بيجيب العود وأغنى معاه" ، ووجهت بلقيس التحية لعزيز الشافعى، قائلة: "عزيز فنان لا يستهان به فى الغناء والتوزيع وكنت سعيدة جدا بالتعاون معه فى أغنية "دبلوماسي" .

وعما تقدمه من فيديوهات عبر حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا، قالت: "أفضل أن أكون صديقة العائلات من خلال الفيديوهات التي أقدمها على مواقع التواصل الاجتماعى لأنى أعرف جيدا مسئولية أنى أدخل البيوت"، كاشفة أنها تعلمت كل اللهجات العربية من خلال احتكاكىها مع مختلف الجنسيات خلال إقامتها فى الإمارات".

وحول تخليها عن كلية الطب بعد التحاقها بها بعد الثانوية العامة، أوضحت: "حصلت على 95% فى الثانوية العامة بالإمارات ودخلت كلية طب قصر العينى فى مصر، ولما دخلت الكلية وشفت التشريح قلت مش ممكن أكمل الكلام ده، وبالفعل لم أكمل الدراسة فى الكلية".