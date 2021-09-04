شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: جيرانى الصعايدة فى إمبابة علمونى إتقان اللهجة الصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان دياب: "الحمد لله أدائى بيتطور من مرحلة إلى أخرى، وبدايتى فى التمثيل مع مسلسل ساحرة الجنوب ومرورا بالعديد من التجارب وأتقنت اللهجة الصعيدية".

وأضاف دياب، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: "أنا من أهل إمبابة وجيرانى من الصعيد وتعلمت منهم اللهجة". وعن مشاركته بالاختيار وإتقانه للهجة البدوية أشار دياب إلى أنها لهجة صعبة وتمرن كثيرا حتى أتقنتها.





ومن جانبه أشاد عمرو الليثى بالفنان دياب وأنه تطور بشكل كبير، وأن موهبته حقيقية ولديه مستقبل باهر فى التمثيل والغناء.

وعن البطولة خلال المرحلة المقبلة قال دياب: "كل شىء بأمر الله، ولكن هذا الأمر ليس بيدى، وأنا أجتهد فى عملى وأدوارى، وخطوة البطولة أتمناها مما لا شك فيه، وكل ما يهمنى أن أقدم أدوارا جيدة وأن يكون العمل ممتعا للجماهير وصاحب رسالة".





وطرح مؤخرا المطرب دياب أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "ياساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

على جانب آخر يشارك الفنان دياب خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "السرب" والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.