"الزواج يقوم على الحب".. شيرين رضا تكشف قيمة مهرها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، الجمعة، عن قيمة مهرها في معرض حديثها عن أزمة المغالاة في المهور.

وقالت رضا في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إن قيمة مهرها كانت 25 قرشاً فقط، مشيرة إلى أن المبالغة في قيمة المهور تتسبب في عرقلة الكثير من الزيجات.

وأكدت شيرين رضا أن الزواج قائم على الود والمحبة وليس على "عدد أطقم الصيني أو قطع المناشف أو قطع الطناجر".

وضربت شيرين مثالاً بالفتيات اللاتي دشّن هاشتاق "تزوجني بدون مهر"، الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين رضا تزوجت مرتين، إحداها من الفنان المصري عمرو دياب في تسعينيات القرن الماضي، وأثمر زواجهما عن ابنة هي نور قبل أن يقع الانفصال بينهما.

