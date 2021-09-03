شكرا لقرائتكم خبر عن أدولف العسال: فيلمى المقبل تدور أحداثه بين لوكسمبرج وكندا ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخرج أدولف العسال أحد الطيور المهاجرة فى بلاد الغرب، مشروع فنان مصري عالمى، ذاع صيته مؤخرا بإعلان عرض آخر أعماله المسلسل البلجيكى الكوميدى «BARAKI» فى شهر سبتمبر، قدم أدولف نفسه للجمهور المصرى والعربى من خلال فيلمه "سواح" بطولة الفنان الشاب كريم قاسم وشارك فى مهرجانات كبرى نال بها عدد من الجوائز.

قال أدولف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن لديه أكثر من مشروع سواء مخرجا أو كاتبا، قائلاً : "أحضر لفيلمى الجديد قبل تصويره العام المقبل بين لوكسمبرج وكندا ومصر، وأبحث عن ممثل مصري يتحدث الإنجليزية والفرنسية والعربية وهذا صعب جدا، وفى نفس الوقت أحضر لمسلسل بعنوان "روزة" وهى إحدى شخصيات فيلم سواح.

يخوض المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي «BARAKI»، والذي تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل، ويستعد أدولف لإطلاق المسلسل في سبتمبر.

وتدور أحداث مسلسل «Baraki» بمنطقة كلها تعرف عائلة بيرثيت، ومن بينهم لاريسا التي تقيم هي وقبيلتها تحت سقف واحد، ومن بينهم إيفان الذي قرر أن يصبح أبًا عاديًا بعد حمل زوجته، ليعيش حياته بسعادة، لكن هناك شخصيات مثل تاجر مخدرات وشرطي وزوجة أب جميعهم قرروا غير ذلك.