شكرا لقرائتكم خبر عن الكوابيس بشوفها لما أصحى.. أحمد الفيشاوى يروج لـ 30 مارس قبل عرضه بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم أحمد الفيشاوى لفيلمه الجديد "30 مارس" المقرر عرضه فى دور السينما بداية من 8 سبتمبر الجارى، الذى يقدم من خلاله شخصية "على".



الفيشاوى

ونشر الفيشاوى صورة له من أحداث الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "المشكلة كلها هنا لو عرفنا نخلى "على" ماينمش يوم 30 مارس؟ بس إزاى؟، مضيفا: "الأحلام بشوفها وأنا نايم.. بس الكوابيس بشوفها لما أصحى".





وسبق وطرح القائمون على فيلم "30 مارس" الإعلان الرسمى للعمل وذلك استعدادًا لإطلاقه يوم 8 سبتمبر فى دور العرض المصرية والسعودية والخليج وباقى الدول العربية.

وكشف الإعلان الرسمى للفيلم عن حالة من الغموض والإثارة، حيث نرى جرائم قتل متعددة، ودوائر وشخصيات وعلاقات لا نفهم ما يربطهم ببعض، بينما نرى بطل الفيلم فى حالة من التوهان بين الوهم والحقيقة.

ويتتبع فيلم 30 مارس رحلة "على" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ فى جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامى وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط فى قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

ويجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوى، صبرى فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللى كريم التى تشارك كضيفة شرف، والفيلم من تأليف حميد مدنى وإخراج أحمد خالد موسى.