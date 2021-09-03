شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو مصورة فوتوغراف فى أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" مع أوس أوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ويزو دور مصورة فوتوغرافر، خلال أحداث مسلسل "الفرح فرحنا"، بطولة الفنانة أوس أوس، والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل، وتتعرض ويزو لكثير من المواقف مع بطل العمل الذى تدور أحداثه في اطار كوميدى.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.



اوس اوس وويزو

وشاركت ويزو مؤخراً في عروض مسرحية "اللوكاندا" على قناة dmc، مع أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني، ومن تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى. وانتهت ويزو من تصوير فيلم "تماسيح النيل" الذى تشارك فى بطولته مع مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدريه طلبه، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في اطار كوميدى.