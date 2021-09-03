شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ومحمد رياض يقدمان واجب العزاء فى الراحل ماهر سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنانين سيد رجب ومحمد رياض وأشرف طلبة وأيمن عزب وصبحي خليل ويوسف إسماعيل على تقديم واجب العزاء في الراحل الفنان ماهر سليم، الذي يقام بمسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة.

وبدأ منذ قليل عزاء الفنان ماهر سليم داخل مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة، وكان أول الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وعدد من أعضاء المجلس منهم إيهاب فهمي ومنير مكرم، كما حضر الفنان أحمد حلاوة وفتوح أحمد. وكان الراحل الفنان ماهر سليم توفى داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض.

الفنان ماهر سليم شغل منصب نائب مدير عام مسرح "الطليعة" 2010، الذي أصبح مديرًا له في 2012، ثم ترأس "البيت الفني للمسرح"، وتولى إدارة المهرجان القومي للمسرح عام 2013، وكان مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي في 2014.

وفي رصيد ماهر سليم العديد من الأعمال المسرحية، التي قدّم معظمها مع فرقة مسرح "الطليعة"، وهناك تعرّف إليه المخرج الراحل يوسف شاهين بحسب ما كشف في لقاءٍ تلفزيوني سابق، واختاره للمشاركة كممثل في العديد من أفلامه كـ "اسكندرية نيويورك"، "المهاجر"، "المصير" و"هي فوضى".

كما شارك الراحل في أفلام سينمائية شهيرة كـ "سمك لبن تمر هندي"، "فيلم ثقافي"، "جواز بقرار جمهوري"، "حليم"، "حين ميسرة"، "الوعد"، "الريس عمر حرب"، "دكان شحاتة"، وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض العام الحالي.

بالإضافة إلى العديد من الأدوار التلفزيونية التي قدّمها ماهر سليم في مسلسلات مصرية مهمة، شكلت جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي كـ "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "زيزينيا"، "بوابة الحلواني"، "حلم الجنوبي"، "رجل في زمن العولمة"، "رجل الأقدار" و"بنت اسمها ذات". ومن أدواره التي تعلّق بها الأطفال المصريون؛ "زيكا" في مسلسل الدمى الشهير "بوجي وطمطم".